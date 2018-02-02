Подравшиеся Сванидзе и Шевченко отказались жать друг другу руки

Телеведущий Максим Шевченко и журналист Николай Сванидзе, будучи членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, при встрече предпочли не жать друг другу руки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова. Он подчеркнул, что их конфликт, судя по всему, исчерпан.

«Сегодня состоялась встреча, на которой присутствовали несколько членов совета, были и сами стороны конфликта, Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Оба были настроены миролюбиво, но принципиально: они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет, есть принципиальные расхождения, которые преодолеть невозможно», — объяснил глава СПЧ.

30 января в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. Сванидзе обвинил Сталина в доведении страны до «катастрофического состояния». Шевченко в ответ заявил, что, критикуя Сталина, журналист «плюет на могилы погибших под Москвой».

Спор перерос в потасовку. Позднее Сванидзе пообещал больше не бить Шевченко, а тот, в свою очередь, поведал о «христианских мотивах» драки.

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