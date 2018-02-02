20-летняя российская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в пятницу, 2 февраля, и завершилась победой Касаткиной со счетом 7:6 (7:2), 6:3, сообщается на сайте соревнований.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. 20-летняя россиянка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из шести. Возняцки записала себе в актив одну подачу на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

Следующей соперницей Дарьи станет действующая чемпионка турнира — француженка Кристина Младенович. В своем четвертьфинале она одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой.

В данный момент Касаткина занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе одна победа на турнире WTA в одиночном разряде.

27 января Возняцки выиграла Australian Open. В финале она оказалась сильнее румынки Симоны Халеп. Эта победа стала для Возняцки первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема».

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