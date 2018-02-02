«Роснефть» в сотрудничестве с «Согаз» открыла уникальный медцентр в Геленджике

В Геленджике состоялось открытие многопрофильного медицинского центра, построенного НК «Роснефть» в сотрудничестве с Международным Медицинским Центром «СОГАЗ» в рамках программы развития инфраструктуры города-курорта. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

В церемонии открытия приняли участие главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, генеральный директор Международного Медицинского центра «СОГАЗ» Владислав Баранов и генеральный директор компании ENKA Агах Тара Мехмет.

Строительство осуществлялось турецкой компанией ENKA. Договор на строительство был подписан 10 октября 2016 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, в период проведения Всемирного энергетического конгресса. Уникальная по уровню оснащенности клиника была построена в рекордные сроки — за 13 месяцев.

Новый медицинский центр — это высокотехнологичная современная многопрофильная клиника, в которой установлено самое современное медицинское оборудование. Проектная мощность амбулаторно-поликлинического отделения клиники составляет 334 посещения в смену.

В клинике установлен первый в России аппарат для глубинного изучения артерий и вен (ангиограф Artis One). Среди прочего оборудования: магнитно-резонансный томограф экспертного класса Magnetom Aera, компьютерный томограф PhilipsIngenuity Elite, биохимический анализатор Architectcс8000 (ABBOT) и иммунохимический анализатор Architect 2000 (ABBOT). Наличие телемедицинского оборудования позволит проводить сложные высокотехнологичные операции под руководством ведущих российских специалистов.

«Краснодарский край — одна из ключевых для «Роснефти» территорий. Здесь работают 14 тысяч наших сотрудников, а с семьями — более 40 тысяч человек, и мы несем ответственность за социальное развитие региона», — заявил на церемонии открытия Игорь Сечин. Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в сооружении и оснащении медицинского центра и отметил, что получать необходимое лечение в нем смогут и сотрудники компании, и жители Краснодарского края.

Помимо многопрофильного медицинского центра, в состав комплекса входит многоквартирный жилой дом для персонала. Также построен комплекс бытового обслуживания, строится вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

Общая стоимость строительства медицинского центра и его оснащения, включая уникальное оборудование и объекты социальной инфраструктуры, составила 5 миллиардов рублей.

Эксплуатация клиники будет осуществляться силами высокопрофессиональных специалистов Международного Медицинского Центра «СОГАЗ».

