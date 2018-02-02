Американец обнаружил билет 19-летней давности и смог им воспользоваться

Американец из Южной Каролины получил ваучер на перелет от компании United Airways, когда не смог улететь из Нашвилла (Теннесси) в Сакраменто (Калифорния), но не воспользовался им сразу. Спустя 19 лет он обнаружил билет под кроватью и смог обналичить его, сообщает The Sun.

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На ваучере от 31 декабря 1998 года написано, что неиспользованный билет может быть в любой момент обналичен. Сперва представители авиакомпании United Airlines растерялись, услышав просьбу Уолкера. Компания пережила банкротство в 2010 году, и все ее обязательства автоматически аннулировались. Однако позже служба поддержки перевозчика пошла навстречу клиенту и обменяла билет 19-летней давности на ваучер номиналом 378 долларов (21,3 тысячи рублей). Джон еще не выбрал, как и когда воспользоваться билетом.

Ранее сообщалось, что 66-летняя американка несколько раз совершала перелеты без билета. После того, как ее неоднократно ловили в аэропортах и запретили приближаться к воздушным гаваням, она все равно пыталась попасть на борт обманным путем. Женщине назначили психиатрическую экспертизу.

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