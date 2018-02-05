Китай разработал план достижения господства на море

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В Китае решили внедрить технологии искусственного интеллекта в системы управления атомными подводными лодками. Это позволит значительно увеличить боевой потенциал флота, даст командирам судов возможность принимать более обдуманные решения, пишет South China Morning Post.

По словам ученых, работающих над проектом, использование искусственного интеллекта позволит еще развить сами технологии компьютерного разума.

Исследователи замечают, что в настоящее время от 100 до 300 членов экипажа подводной лодки проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев. При этом они окружены непроницаемой бездной воды. Это стрессовая ситуация, которая негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения. Искусственный интеллект стрессу не подвержен, и сможет находить решения, обрабатывая большой массив информации.

Сейчас электронные системы подводных лодок только собирают информацию, необходимую для обнаружения неприятельских судов или для снижения заметности собственного корабля. Новая технология позволит выбирать наиболее правильный режим движения. Некоторые эксперты полагают, что благодаря искусственному интеллекту подводные лодки смогут двигаться на «автопилоте». Причем отвечать на угрозы машина сможет быстрее и эффективнее человека.

В конце января сообщалось, что в КНР отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом Китай намерен в скором времени достичь военного паритета с США.

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