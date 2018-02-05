Белоруссия дала добро на «Смерть Сталина»

Министерство культуры Белоруссии выдало прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина». Об этом местному порталу TUT.by рассказал начальник управления по кинематографии ведомства Александр Рыдван.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме "Смерть Сталина" фактов нарушения белорусского законодательства», — сказал он.

Чиновник добавил, что в управлении посчитали ненужным направлять картину в Республиканскую экспертную комиссию с целью предотвращения пропаганды порнографии, насилия и жестокости.

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В Минске прокат ленты начнется 8 февраля.

Ранее в январе фильм «Смерть Сталина» запретили к показу в России. В Минкульте это решение объяснили тем, что в картине нашли «запрещенные к распространению материалы».

До этого юристы Минкульта призвали руководителя ведомства Владимира Мединского запретить показ «Смерти Сталина» из-за признаков экстремизма, которые были обнаружены в ленте. По словам авторов обращения, фильм «направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

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