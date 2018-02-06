Работники Азов-Сити попросили президента сохранить игорную зону

Более тысячи человек подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не ликвидировать игорную зону Азов-Сити. Информацию об этом разместил на своей странице в сети Facebook создатель казино в игорной зоне Азов-Сити Максим Смоленцев.

В письме говорится о том, что в случае закрытия Азов-Сити их семьи останутся без средств к существованию. Смоленцев отмечает, что письмо подписали не только сами работники Азов-Сити, но и их родственники. По его словам, найти новую работу в этих местах очень сложно, Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края относятся к категории депрессивных.

В письме работников игорной зоны отмечается, что для них «потерять работу — катастрофа». «В Азов-Сити построен полноценный курорт: отели, рестораны, SPA, казино. За восемь лет работы предприятия зоны заплатили свыше 1,52 миллиарда (рублей — прим. «Ленты.ру»), что втрое больше чем все остальные игорные зоны России. Инвесторы Азов-Сити готовы и далее вкладывать деньги, создавая новые рабочие места, но им нужны гарантии», — пишут сотрудники игорной зоны.

Они также отмечают, что их поддерживают власти Краснодарского края. «Очевидно, что администрация Краснодарского края, муниципалитеты Ейского и Щербиновского районов хотят сохранить игорную зону Азов-Сити, о чем неоднократно информировали федеральные власти в своих письмах. Для этого нужно лишь внести поправки в устаревший закон об игорных зонах (ФЗ №244 от 29 декабря 2006 года), согласно которому в одном регионе РФ может быть только одна такая зона», — отмечается в документе.

Игорная зона Азов-Сити — современный развлекательный комплекс мирового уровня с пятизвездочными отелями, SPA-центром, ресторанами и концертными площадками. В Азов-Сити проходят шоу-программы звезд российской эстрады, на которые приезжают тысячи людей со всей округи. За восемь с половиной лет существования игорной зоны Азов-Сити ее посетило почти миллион человек, и с каждым годом число гостей только увеличивается. Инвестиции в создание игорной зоны составили порядка 8 миллиардов рублей.