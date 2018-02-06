Российские гранаты научат наблюдать

Боеприпасы для гранатомета «Балкан», предназначенные для видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), могут создать в России. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков в интервью ТАСС.

«Мы планируем разработать ряд специальных гранат, в которых будет внедрена электроника. В каком виде это будет внедрено — пока говорить не буду», — сказал он.

По словам Набокова, спектр специальных боеприпасов для гранатомета достаточно широк. В нем есть дымовые снаряды, гранаты с видеонаблюдением и гранаты для радиоэлектронной борьбы. Он также рассказал, что в России разрабатывают боеприпасы РЭБ и снаряды, способные самостоятельно определить место и время подрыва.

«Мы на эту тему задумываемся, разрабатываем на уровне научно-технического задела так называемые интеллектуальные боеприпасы, которые будут определять, надо подрываться или не надо, где это нужно сделать и каким образом», — отметил Набоков.

Как сообщил глава НПО, на предприятии создано подразделение, которое занимается исключительно электроникой и нестандартными боеприпасами. Он отметил, что создание снарядов нового поколения есть в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года.

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