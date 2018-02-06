Японки переоделись в невидимые бикини и получили приглашение на Украину

Японский бренд Predator Rat, созданный косплей-моделью Иинику Усидзима, предложил комплекты белья и бикини, открывающие верхние части лобка и ягодиц и минимально прикрывающие грудь. Фотографии вещей опубликованы в Instagram марки.

A post shared by Predatorrat (@predatorratclothing) on Jan 27, 2018 at 2:08pm PST

Марка уже получила популярность в Японии, цены на вещи — в диапазоне от трех до 12 тысяч иен (1500-6300 рублей). Британское издание Daily Star, обратившее внимание на необычное белье, отмечает, что женщинам в трусах такого фасона будет очень сложно надевать джинсы.

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Комментаторы в Instagram благожелательно отнеслись к новому тренду. «Приезжай в Украину, женюсь», — написал, в частности, один из русскоязычных пользователей.

Марка предлагает также джинсы-«суперскинни», головные уборы и футболки с тематическими принтами.

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