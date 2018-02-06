Президентский район Дамаска обстреляли из миномета

Президентский район в столице Сирии Дамаске подвергся минометному обстрелу. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По сведениям агентства, мина попала в российское Торгпредство.

МИД России подтвердил эту информацию, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал, однако зданию был нанесен существенный материальный ущерб.

За последнее время неоднократно подвергалось ракетным и минометным обстрелам российское дипломатическое представительство. Последний раз инцидент такого рода произошел в конце ноября прошлого года. Никто из сотрудников миссии не пострадал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!