Самолет Ту-204 подвинуло ветром в Ульяновске

Сильный ветер чуть не снес многотонный Ту-204 без двигателя, который стоит у завода «Авиастар-СП» в Ульяновске. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«В ночь с 3 на 4 февраля неустановленный снежный буран попытался унести самолет Ту-204, стоявший на открытой площадке авиастроительного завода. Но что-то пошло не так, и ему удалось вызвать только опускание хвостовой части самолета. После чего злоумышленник затих», — пошутили в сообщении.

В данный момент самолет вернули в исходное положение. Сообщается, что произошедшее не повлияло на техническое состояние воздушного судна. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение повреждений не получили.

Ту-204 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан для замены Ту-154 на авиалиниях. С 1990 года производится на заводе «Авиастар-СП». Один из немногих пассажирских самолетов, который на практике подтвердил возможность безопасного завершения полета с неработающими двигателями. Его масса составляет 58 тонн, длина — 46 метров.

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