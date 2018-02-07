Армянские врачи приняли чай за мочу

Директор больницы города Масис в Армении Нунэ Аванесян сдала в лабораторию той же больницы в качестве анализа мочи чайную заварку и получила в ответ «результаты исследования». Об этом сообщает издание «Арменпресс».

«Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи — со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием», — рассказала доктор.

По ее словам, работников лаборатории часто критиковали. В настоящий момент из 15 сотрудников 8 уже написали заявления об уходе.

В администрации Араратского района изучают инцидент. По результатам проверок будут вынесены решения о дисциплинарных взысканиях.

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