Онищенко призвал не мочить манту

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез (реакция Манту). Такое заявление он сделал в ходе вручения премии «За верность науке» в Министерстве образования и науки, передает «Интерфакс».

«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — заявил он, вручая приз за лучший проект в социальных сетях о науке. Победителем в данной номинации оказался YouTube-канал «Химия просто», а одним из финалистов — Telegram-канал о медицине «Намочи манту» с 58 тысячами подписчиков.

Распространенный миф о том, что место подкожного введения туберкулина нельзя подвергать воздействию воды, появился со времен похожей пробы Пирке, которая наносилась путем нанесения царапины на кожу. Проба Манту не изменяет результат от купания, однако место укола не следует тереть мочалкой или мазать кремами.

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