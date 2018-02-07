Заподозренная в мошенничестве чиновница покончила с собой

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Елена Шишмарева
Елена Шишмарева

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, отправленная под домашний арест по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, покончила с собой. Об этом сообщает газета «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники в среду, 7 февраля.

Тело чиновницы нашли в ее квартире. Отмечается, что врачи не успели ее спасти.

Шишмарева была отправлена под домашний арест 3 февраля. На суде она заявила, что вину не признает и готова сотрудничать.

Вместе с замминистра здравоохранения по делу проходит ее подруга, заведующая кафедрой Казанского федерального университета (КФУ) Елена Фахрутдинова. По версии следствия, Шишмарева вынуждала работников подведомственных ей учреждений проходить платные курсы в «Институте повышения квалификации "Прогресс"», с которым Фахрутдинова имела договорные отношения. За это она получила около пяти миллионов рублей.

По словам представителя следствия, за отказ проходить курсы к работникам применялись санкции якобы по указанию Шишмаревой. В частности, им не утверждали или не подписывали документы, необходимые для текущей финансово-хозяйственной деятельности медучреждения.

Директор «Прогресса» Вячеслав Соловьев проходит по уголовному делу как свидетель обвинения. Согласно его показаниям, во второй половине 2015 года у института резко увеличилось число договоров на обучение сотрудников по заказу Минздрава. При этом цены на обучение были завышены, а разница перечислялась Фахрутдиновой.

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