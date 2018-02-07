Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери

Американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой. Фотографии были опубликованы в Instagram Линды Грэм.

A post shared by Linda Graham (@themamagraham) on Feb 6, 2018 at 8:01pm PST

Съемки проходили в Агадире, Марокко. Серия, сделанная фотографом Беном Уоттсом, получила название Power of the Journey («Энергия путешествия»). Модели примерили как бикини, так и открытые купальники — их марка не сообщается.

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«Дочь — это маленькая девочка, которая вырастает и становится твоей лучшей подругой», — написала под фото Линда Грэм. Комментаторы благожелательно отнеслись к опубликованным фотографиям. «Клевая девчонка — и ее дочь», — отреагировал один из пользователей. «У мамы тело на зависть всем», — отметил другой.

Эшли Грэм — американская фотомодель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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