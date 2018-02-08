Обмазавшегося маслом голого преступника под ЛСД остановил электрошокер

В американском штате Пенсильвания голый мужчина под ЛСД обмазался маслом и напал на свою семью. Полицейским пришлось применить электрошокер, чтобы остановить правонарушителя. Об инциденте сообщает New York Daily News.

Как сообщает издание, полицейских вызвал отец семейства, обнаружив молодого человека в неадекватном состоянии. Когда они прибыли на место, 19-летний Лонни Битти (Lonnie Beatty) выломал дверь и выбежал на улицу с криками «нет, нет, нет». Он начал бегать по снегу и направился к машине, в которой на тот момент прятались пострадавшие. Это вынудило полицейских применить электрошокер.

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В протоколе задержания говорится, что из-за гололеда никто не мог приблизиться к Битти, поэтому он просто катался по земле, пока не вырвал провода из шокера. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось еще несколько раз применить орудие, однако это не возымело эффекта.

В конце концов, молодой человек забежал обратно в дом, где его еще раз попытались поймать. Однако это оказалось непросто, так как он обмазался растительным маслом. В итоге его все же арестовали и предъявили 24 обвинения, в частности в нападении, хулиганстве, подвержении риску здоровья детей и даже террористических угрозах.

Издание сообщает, что сейчас молодой человек находится на свободе. Некоторые из обвинений были сняты во время предварительного слушания, так как пострадавшие отказались давать против него показания. Когда ему вновь предъявят обвинения, пока не ясно, однако известно, что ему вменяют хулиганство и сопротивление при аресте.

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