Собчак съездила на завтрак с Трампом и разочаровалась

Кандидат в президенты России Ксения Собчак съездила в Вашингтон на «молитвенный завтрак», в котором принял участие президент США Дональд Трамп. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Формат мероприятия, на котором телеведущая пробыла менее получаса, ей не понравился. «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — сказала Собчак.

На просьбу журналистов прокомментировать впечатления после встречи с американским президентом, Собчак ответила, что их нет, пишет РИА Новости. «У меня были другие встречи», — пояснила кандидат. На вопрос, хочет ли она для России такого президента, как Трамп, Собчак ответила отрицательно.

В конце января выдвинутая в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и надеется стать посредником в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном.

Собчак подчеркнула, что намерена разъяснить американцам, что «нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства». Позже кандидат отметила, что может дать президенту США Дональду Трампу совет.

В Кремле поездку Собчак в США комментировать отказались.

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