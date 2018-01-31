Собчак решила объяснить американцам суть России

Выдвинутая в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и надеется стать посредником в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. Ее слова приводит ТАСС в среду, 31 января.

«Так как меня пригласили люди в том числе из руководства Соединенных Штатов Америки, у меня будут встречи и с сенаторами — людьми, которые занимаются конкретно Россией и российскими списками, я считаю важным объяснить эту разницу, объяснить, что Россия — это не Путин», — сказала она.

Собчак подчеркнула, что намерена разъяснить американцам, что «нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства».

Как уточнила телеведущая, ее поездка в США была подтверждена накануне, когда появилась информация о «кремлевском докладе». Комментируя представленный Вашингтоном перечень якобы приближенных к действующему российскому лидеру лиц, Собчак заметила, что «американцы вообще не очень понимают, как устроена система бизнеса, власти и отношений в России».

Ранее в среду Собчак представила в ЦИК документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах.

30 января Вашингтон опубликовал список из 210 высокопоставленных российских чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний, подготовленный в связи с законом о санкциях. Президента России Владимира Путина в перечне нет.

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