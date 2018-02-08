Песков вспомнил предупреждение и отказался комментировать поездку Собчак в США

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать участие кандидата в президенты России Ксении Собчак в «молитвенном завтраке» в Вашингтоне. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 февраля.

«Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации президентских выборов. (...) Вы знаете, что я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой и не хочу иметь второе», — ответил Песков на вопрос о поездке телеведущей.

2 февраля пресс-секретарь главы государства принес извинения за высказывание от 29 января, в котором председатель Центризбиркома усмотрела агитационную составляющую. Какое именно высказывание Пескова вызвало нарекания, не уточнялось, однако 29 января представитель Кремля назвал действующего президента Владимира Путина «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа».

В конце прошлого месяца выдвинутая в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что поедет в США для встреч с высокопоставленными чиновниками и сенаторами и надеется стать посредником в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. Собчак подчеркнула, что намерена разъяснить американцам, что «нельзя наказывать Россию, народ России за действия ее руководства». Позже кандидат отметила, что может дать президенту США Дональду Трампу совет.

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