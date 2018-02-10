На Украине назвали причину отказа Киева воевать за Крым

Власти в Киеве отказались вводить военное положение в Крыму потому, что Конституция Украины не допускает проведение новых выборов в таких условиях. Об этом в интервью украинскому изданию «Вести» рассказал бывший депутат Верховной Рады от полуострова, весной 2014 года временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко.

«Я не говорю, что это правильная норма, но в тех условиях запустить «длинный» механизм внесения изменений было невозможно: большинство в Раде было сформировано Партией Регионов», — заметил Сенченко.

При этом бывший парламентарий отметил, что у назначенного на непредусмотренную Конституцией должность исполняющего обязанности президента Александра Турчинова был соблазн ввести военное положение. «Если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы и. о. президента. Но надо понять, в каком состоянии страна находилась в глазах мирового сообщества», — сказал Сенченко.

По словам Сенченко, на Украине в момент проведения референдума в Крыму не было никакой легитимной власти. Соответственно, отдать приказ войскам о применении силы было некому. Проведенные выборы позволили стабилизировать ситуацию.

Смена власти в Киеве произошла в феврале 2014 года. Президент Украины Виктор Янукович покинул страну, исполняющим обязанности главы государства был назначен Александр Турчинов. Жители Крыма негативно встретили новость о смене власти, по итогам проведенного 16 марта референдума Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

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