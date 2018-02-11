Привезенный к дому Порошенко «столб позора» украли

Активисты притащили «столб позора» к дому президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области. Таким образом они решили выразить недоверие главе государства, сообщает местное издание NewsOne.

«Петр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ... Мы привезли сюда "столб позора", чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес», — пояснила общественный деятель и блогер Елизавета Богуцкая.

По ее словам, к дому Порошенко приехали активисты «Автомайдана», к которым присоединились участники «Движения освобождения» («Рух визволення») и «Движения новых сил» (РНС), а также обычные люди.

Богуцкая подчеркнула, что акция будет проводиться постоянно. Общественники планируют приезжать не только к президенту, но и к другим высокопоставленным чиновникам. Активистка добавила, что в Козин прибыло около 16 машин, а численность охраны главы государства в несколько раз превышала количество собравшихся.

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