Овсянников поздравил севастопольцев с Масленицей

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил жителей с началом масленичной недели. Его слова приводятся на сайте городского правительства в понедельник, 12 февраля.

«Этот праздник знаменует начало весны и расцвета природы. Во все времена с ним были связаны надежда на обновление и вера в лучшее будущее. В эти светлые дни желаю вам и вашим близким доброго здоровья, веры, мудрости, удачи и настоящего весеннего настроения. Пусть Масленица принесет в каждый дом согласие, любовь и доброту, все ваши благие дела и начинания будут успешны, в жизнь воплотятся все заветные мечты!» — сказал он.

Овсянников также напомнил, что на последний день праздничной недели приходится Прощеное воскресение. По его словам, в этот день следует «забыть о прошлых обидах и искренне попросить друг у друга прощения».

12 февраля у православных началась последняя, подготовительная, неделя перед Великим постом. С понедельника уже не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молочную, отчего это время называют сырной седмицей, или Масленицей.

