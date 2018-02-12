Обаму попросили срочно отрастить бороду

Отфотошопленное изображение бывшего президента США Барака Обамы с бородой восхитило пользователей сети, и они попросили политика срочно ее отрастить. Об этом пишет Metro.

Ресурс The Shade Room поделился несколькими снимками, на которых снабдил бородой несколько знаменитостей, включая рэпера Jay Z и модель Джереми Микса. Однако именно растительность на лице Обамы больше всего понравилась соцсетям.

Пользователи Twitter делятся своими восторгами под популярным хэштегом #ObamaBeard. @Uroosa отметила, что за эту картинку стоило бы дать Пулитцеровскую премию, а @ralfmentality признал, что бывший «президент выглядит привлекательно».

Ранее в феврале в Twitter разошлось видео, где лысина президента США Дональда Трампа неожиданно оголяется, в то время пока он поднимается по трапу самолета. Ролик был снят, когда Трамп вылетал во Флориду на выходные.

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