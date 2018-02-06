В сети поверили в выдуманные обещания Трампа «зарядить собой пушку»

Пользователи соцсетей приняли поддельный скриншот с твитом действующего президента США Дональда Трампа о падении Dow Jones за правду, посмеявшись над опечаткой в названии фондового индекса.

Изображением поделился в Twitter британский писатель Джон Ашер. В поддельном сообщении говорилось, что Дональд Трамп пообещал «зарядить собой огромную пушку и выстрелить собой в солнце», если индекс «Dow Joans» когда-либо рухнет на тысячу пунктов.

За несколько часов запись Ашера собрала почти 20 тысяч ретвитов и более 38 тысяч лайков. Писатель не ожидал такой резкой популярности его фейкового твита. «Я даже представить не мог, что люди начнут верить в подлинность картинки», — написал он.

Шутка про Трампа появилась после аномального падения индекса Dow Jones. 5 февраля индекс рухнул на 1 175 пунктов, поставив антирекорд за всю историю Нью-Йоркской фондовой биржи.

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