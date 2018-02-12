Киеву предрекли возвращение гетто

Столице Украины предрекли социально-экономическое расслоение: разделение районов Киева на закрытые богатые дворы, а также вплоть до создания гетто для бедных классов. На тенденцию изменения городского пространства обратил внимание портал «Страна.ua».

Издание отмечает, что мода на огораживание началась в Киеве не так давно — люди огораживали дворы, однако теперь на рынок выходят целые «кварталы без посторонних», которые с успехом предлагают клиентам девелоперы. «В качестве примера можно назвать, скажем, "Липинку", "Комфорт-таун", "Чайку" и прочие. И само появление таких городков — тревожный звоночек для столичных властей», — заявил изданию урбанист Григорий Мельничук.

С ним согласен глава агентства «Еврорейтинг» Григорий Перерва, который разглядел в подобных тенденциях сегрегацию. «Если так пойдет дальше, через 10-15 лет столица окончательно разделится на районы для бедных и богатых, в городе появятся настоящие гетто», — отметил он.

Рост популярности закрытых районов эксперты связывают с увеличением преступности в городе — киевляне стремятся переехать в безопасный район. Урбанисты призывают киевские власти сосредоточить внимание на проблеме, иначе в ближайшее время Киев может столкнуться с проблемой, сравнимой с организованной преступностью в бразильских фавелах.

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