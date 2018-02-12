Ямальский колледж вошел в сто лучших учебных заведений России

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошёл в список 100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает «Комсомольская правда на Ямале»

Команду колледжа наградят на торжественной церемонии десяти лучших образовательных организаций движения. Она пройдёт в рамках программы Всероссийского форума «Наставник» во вторник, 13 февраля.

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Рейтинг составлен Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Отмечается, что учебник Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий был признан лучшим в номинации «Лучший учебник по специальным дисциплинам и профессиям».

Ранее стало известно, что в Салехарде открылся инновационный детский сад. На дошкольную подготовку приняли 300 детей. В трехэтажном здании разместили залы для физкультурных занятий, спелеокамеру, зал сухого плавания, бассейн, массажный кабинет, залы для музыкальных занятий, театральную студию, зимний сад, библиотеку, кабинеты для ручного труда и изучения иностранного языка, компьютерный класс, изостудию, сенсорную комнату и даже планетарий.

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