Мусульман научили вычислять геев

Малайзийская газета рассказала читателям о «ЛГБТ-приметах», которые помогут вычислить гомосексуалов. На это обратило внимание британское издание The Independent.

В число отличительных черт мужчин-гомосексуалистов газета Sinar Harian включила брендовую одежду, растительность на лице, плотно сидящие футболки, через которые видны кубики пресса. По мнению авторов, геи также любят посещать фитнес-залы, но не столько для занятий, сколько для того, чтобы общаться с другими мужчинами.

Лесбиянок можно распознать по желанию быть одной и неприязни к мужчинам. Они также любят обниматься и держаться за руки, уточняет издание.

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В то же время газета опубликовала статью, в которой автор рассказывает о вреде гомосексуализма, называя явление проблемой для общества. В доказательство своей точки зрения он приводит цитаты из Корана.

Материалы вызвали негодование среди борцов за права человека в Малайзии. В частности, популярный в стране активист и YouTube-блогер Арвинд Кумар (Arwind Kumar) прокомментировал статью так: «Не знаю, кто это написал, но скажу вам: не пытайтесь быть богом. (...) Если вы хотите просвещать общество — объясните, как действуют педофилы, убийцы и похитители, те люди, которые представляют реальную опасность. (...) Как геи угрожают вашей жизни?»

Издание сообщает, что, по словам активистов, в последние годы движение против гомосексуалистов набирает обороты в Малайзии, где мусульмане составляют более 60 процентов населения. Однополая связь запрещена некоторыми законами, основанными на нормах шариата; их нарушение карается тюремным сроком до 20 лет.

В прошлом году мультфильм «Красавица и Чудовище» был временно запрещен в Малайзии из-за отказа Disney вырезать из картины кадры с гомосексуальным подтекстом.

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