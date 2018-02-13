Украина объявит крымское имущество в международный розыск

Украина объявит активы компании «Черноморнефтегаз», расположенные на территории Крыма, в международный розыск. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу компании Светлану Нежнову.

«Мы были инициаторами принятия определений судов об аресте этого имущества. Это были абсолютно правильные действия. Я думаю, что следующим действием будет международный розыск», — сказала она. Нежнова добавила, что компания активно сотрудничает с прокуратурой Республики Крым (расположена в Киеве) и Генпрокуратурой Украины.

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Ранее власти Украины заявили о намерении продать национализированные Россией буровые вышки в акватории Крыма. До этого, в середине 2017 года, суд Одессы наложил арест на имущество «Черноморнефтегаза» в Крыму. Речь шла о 27 судах и 33 нежилых помещениях. Этот же суд до этого арестовал четыре самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида».

Компания «Черноморнефтегаз» принадлежала «Нафтогазу Украины». После референдума в Крыму в 2014 году и его воссоединения с Россией активы организации, располагавшиеся на территории полуострова, были национализированы. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.

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