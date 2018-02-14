Американку выгнали из самолета за скандал с матерью младенца

Американка устроила скандал в самолете из-за сидящей рядом женщины с ребенком, в результате ее высадили в аэропорту. Об этом сообщило издание The Mirror.

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По словам Мариссы Ранделл (Marissa Rundell), летевшей из Нью-Йорка в американский город Сиракьюс с восьмимесячным сыном, женщина начала жаловаться, как только зашла в самолет, скинула вещи соседки с сидений и назвала рассадку «чертовски странной». После того как Ранделл сделала замечание скандалистке и попросила не выражаться, та грубо велела ей «заткнуться».

Когда к ним подошла стюардесса, женщина заявила, что не собирается «сидеть рядом с плачущим ребенком». Ранделл отметила, ее сын даже не капризничал. Раздраженная пассажирка угрожала сохранявшей спокойствие стюардессе увольнением, если она не отсадит ее в другой ряд. На предложение полететь на другом рейсе она разразилась ругательствами и пообещала, что члены экипажа «пожалеют об этом».

В итоге скандалистку все же высадили из самолета, несмотря на все ее угрозы. Что произошло с ней дальше, не сообщается.

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