«Газпром» решил поссориться с Германией

Экспортная «дочка» госкомпании «Газпром» подала иск в Стокгольмский арбитраж против немецкой компании Uniper из-за цены на газ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Германия — главный европейский рынок сбыта для «Газпрома», и Uniper покупает около половины немецких поставок российского газа. Российская компания намерена добиться в суде повышения экспортных цен с 1 февраля 2018 года.

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«Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах», — заявили РБК в «Газпроме».

Источники издания утверждают, что газовый монополист не хочет давать немецкой компании «необоснованно высокой маржи» — Uniper продает газ значительно дороже, чем покупает его у «Газпрома».

Цену газа для Uniper «Газпром» не раскрывает. Средняя экспортная цена в 2017 году составила 196,7 долларов за тысячу кубов, а Uniper продает газ на европейском рынке в примерном диапазоне от 234,3 до 240,5 долларов за тысячу кубов.

«Газпром» уже судился с Uniper в 2014-2016 годах, тогда компания называлась E.Оn Global Commodities SE. Немецкая сторона требовала задним числом пересмотреть цены на газ, компании в итоге договорились о скидке, которая закончилась 1 января 2018 года, и разбирательство возобновилось.

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