Ленивого заключенного обязали вернуть деньги за его содержание в колонии

В Пермском крае с заключенного взыскали деньги, потраченные на его содержание в колонии. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Во время проверки ИК-40 в Пермском крае надзорное ведомство выявило нарушения требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Выяснилось, что один из осужденных, отбывавших наказание в течение 2017 года, без уважительных причин отказывался от работы.

Прокурор принял решение обратиться в суд и взыскать с мужчины 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил его требования в полном объеме.

В конце января в Карелии следователь убедил бывшего зека признаться в 14 кражах в обмен на еду. На суде мужчина заявил, что сделал это, чтобы завысить раскрываемость корыстных преступлений. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

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