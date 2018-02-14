Задержаны похитители спинномозговой жидкости пакистанок

В Пакистане полиция арестовала четырех человек, обвиняемых в краже спинномозговой жидкости у местных жительниц. Об этом сообщает BBC News.

Группа из трех мужчин и одной женщины действовала в районе города Хафизабад. Злоумышленники представлялись сотрудниками местной больницы и уговаривали пострадавших сдать кровь. В обмен те якобы могли получить финансовую помощь для их приданого от властей провинции Пенджаб.

Однако вместо анализа крови женщинам проводили люмбальную пункцию и брали у них спинномозговую жидкость. Затем ее пытались продать на черном рынке.

Аферисты успели провести процедуру по меньше мере 12 местным жительницам, в том числе несовершеннолетней. Для этого их приводили домой к одной из преступниц. О схеме стало известно, когда после пункции не очень хорошо себя почувствовала 17-летняя девушка. О произошедшем ее отец рассказал полиции.

Как пишет The Independent, спинномозговую жидкость могли продавать традиционным исламским целителям или гомеопатам. При этом в первых сообщениях говорилось, что злоумышленники крали у женщин костный мозг. Однако врачи эту информацию опровергли.

Ранее в феврале сообщалось, что в Индии мужчина прикинулся доктором и заразил ВИЧ по меньшей мере 21 человека. Он «лечил» своих пациентов от простуды, кашля и диареи, используя грязные шприцы и иголки.

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