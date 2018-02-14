Турчинов задумался о вооруженном «освобождении» ДНР и ЛНР

Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса допускает возможность вооруженного «освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом телеканалу «Громадське» рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки», — указал он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут установить контроль над востоком страны за несколько недель при условии «невмешательства России».

13 февраля Турчинов сообщил о продвижении частей ВСУ на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе. В ДНР эту информацию не подтвердили.

18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В тексте территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик называются оккупированными, а Россия официально признана «страной-оккупантом». Документ позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва отрицает эти обвинения.

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