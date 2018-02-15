«Ростелеком» представил оповещающий о коммунальных долгах домофон

На проходящем в Сочи на Российском инвестиционном форуме «Ростелеком» и Минстрой представили умные IP-домофоны, позволяющие открыть дверь с помощью смартфона и принять видеовызов в мобильном приложении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, как рассказала руководитель направления «Умный город» ПАО «Ростелеком» Анна Апетьян, домофон имеет функцию оповещения о задолженностях по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Новая разработка позволяет открывать дверь с помощью смартфона или планшета, переводить звонок в дверь на мобильный телефон хозяина квартиры, демонстрировать видеовызовы в мобильном приложении.

Для жильцов домов предусмотрены круглосуточный журнал посещений с архивом фото и видео, создание персональных ключей, получение уведомлений по смс и электронной почте. Кроме того, появится возможность вызова службы 112 с панели IP-домофона, запрета вызовов в определенное время и другое.

Для обслуживающих организаций предусмотрены ограничение доступа при недоплате ЖКУ, голосовое оповещение жильцов о задолженности, событиях дома или микрорайона, голосование в электронной форме, возможность видеонаблюдения за территорией перед подъездом и другие функции.

Как рассказала Анна Апетьян, такие домофоны уже установлены в нескольких современных кварталах Уфы, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Челябинска.

Кроме того, отметила она, в каждом городе, где «Ростелеком» будет реализовывать проекты «умного города», будут устанавливаться такие домофоны в рамках комплексного решения, включающего в себя также «умные опоры освещения» и «умную систему утилизации отходов».

