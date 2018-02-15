К должнику пришли за деньгами и случайно спасли его от гибели

Судебные приставы в Кургане приехали домой к должнику и уберегли его от гибели, сообщает управление ФССП по Курганской области.

По данным ведомства, рано утром сотрудники службы Алексей Мурашов и Арман Мурзаев поехали к 32-летнему злостному неплательщику алиментов в пятиэтажное общежитие. Приставы постучали в дверь, но ответа не последовало.

«Почувствовав запах гари, толкнули дверь, которая без труда открылась. В комнате было темно, и она была заполнена едким дымом, на кровати лежал спящий молодой человек. Судебные приставы быстро оценили обстановку. Они отключили шнур от удлинителя, в который были подключены плитка и обогреватель», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что на электрической плитке стояла гороховая каша — от нее остались одни угли. Мурашов и Мурзаев проветрили помещение, ликвидировали угрозу пожара и разбудили должника, который «явно был с похмелья». Тот огорчился, что «такая каша пропала». Спасенного уклониста отвезли на встречу с судебным приставом-исполнителем, от которого тот так и не смог скрыться.

Ранее в феврале сообщалось, что в Новосибирске мужчина задолжал 200 тысяч рублей по кредитам и спрятался от пришедших в дом приставов в мешке с картофелем. Должностные лица собирались покинуть жилье, но обратили внимание на то, что в стоящем на кухне мешке кто-то начал чихать. «Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик». Мужчина был одет в красивый костюм-тройку и уже забронировал столик в ресторане для ужина с возлюбленной. Приставы описали бытовую технику должника, его мебель и электронику.

В октябре прошлого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий приставам задерживать должников по алиментам.

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