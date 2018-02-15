Минкомсвязь откажется от ответных санкций в адрес американской Oracle

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума заявил, что ответных санкций на фоне ограничения поддержки продукции Oracle для российского нефтегазового сектора не планируется. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, мы против запретов и санкций. Считаем, что они контрпродуктивны, бесполезны и от этих санкций прежде всего несут ущерб те компании, которые пытаются их примерить. Поэтому мы никаких ответных мер не планируем, — заявил министр. — Рассчитываем, что рано или поздно санкционные истории останутся в прошлом. Ориентируемся на это по крайней мере с нашими европейскими коллегами».

Ранее, как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании, стало известно, что американский производитель программного обеспечения Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским нефтегазовым компаниям, которые включены в санкционный список США.