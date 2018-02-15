Правительство Севастополя и «Росконгресс» договорились о сотрудничестве в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала города. Об этом сообщается на сайте городского правительства в четверг, 15 февраля.

Документ, который подписали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и директор «Росконгресса» Александр Стуглев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, предполагает продвижение экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, стороны закрепили совместные намерения создавать благоприятные условия для реализации благотворительных и социальных проектов на территории Севастополя.

Ранее в четверг сообщалось, что Овсянников примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева.

Инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля- Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор мероприятия — фонд «Росконгресс».