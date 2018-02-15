Губернатор Севастополя прибыл на инвестиционный форум в Сочи

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прибыл в Сочи на открытие всероссийского инвестиционного форума. Об этом сообщается на сайте городского правительства в четверг, 15 февраля.

В ходе мероприятия севастопольская делегация планирует заключить ряд инвестиционных соглашений. Ключевым из них станет соглашение по привлечению средств в рамках реализации проекта «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма». Также будет подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве в целях развития единой информационный среды «Умный город».

Планируется также участие Овсянникова в пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. В завершение рабочего дня участникам форума презентуют концепцию развития района Балаклавской бухты.

В состав севастопольской делегации также войдут заместитель губернатора Илья Пономарев, руководители приоритетных проектов департамента экономического развития Мария Литовко и Петр Даричев.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Козак отметил, что российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

