В правительстве испугались подкрашенного спирта

Правительство России намерено до конца года разработать изменения в законодательство, которое исключит возможность продажи суррогатов под видом коньяка и шампанского. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

«Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой коньяк, — заявил он. — У нас много, что не соответствует ГОСТу. Когда говорим о том, что коньяк должен производиться из определенного типа винограда — а он вообще не произрастает на территории Российской Федерации — все равно продолжает называться коньяком».

Агентство поясняет, что в настоящее время отсутствует запрет на продажу ненастоящего коньяка и шампанского, так как их несоответствие ГОСТу не является основанием для снятия с полок магазинов. «Мы сейчас постепенно, в рамках регулирующего отрасль закона, потихоньку подходим к решению. В этом году хотим завершить, все закончить и радоваться, что люди пьют качественные напитки», — сказал Хлопонин.

22 ноября 2017 года Хлопонин посетовал на то, что около 40 процентов коньяка на российском рынке являются фальсификатом.

Согласно опросу ВЦИОМ, коньяк идет на третьем месте по популярности среди алкогольных напитков России после вина и пива. Его употребляют 14 процентов населения.

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