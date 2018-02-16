В США назвали источник вдохновения для школьных палачей

Губернатор американского штата Кентукки Мэтт Бэвин (Matt Bevin) обвинил видеоигры в том, что они провоцируют школьников на преступления. Его слова передает Ars Technica.

Бэвин заявил, что видеоигры «восхваляют культ смерти». Он пожаловался, что некоторые из них действительно предназначены для взрослой аудитории, но в них спокойно играют дети, и ничто их не останавливает.

«Эти игры прославляют убийство людей. Есть и те, в которых игрокам начисляют баллы за то, что делают ученики, убивающие своих одноклассников, человека, за убийство человека, молящего о пощаде», — сказал он.

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Политик также заявил, что жестокие компьютерные игры насаждаются детям, намекая, по версии Ars Technica, на закон, принятый Верховным судом США в 2011 году. Согласно ему, игры не обязаны соответствовать определенному возрасту и ставить пометки на упаковке не обязательно. Тогда экспертиза не выявила негативного влияния жестоких компьютерных игр на психику детей.

На вопрос, добивается ли он запрета подобных игр, Бэвин ответил, что просто хочет, чтобы производители взяли на себя ответственность за преступления, происходящие, по его мнению, по вине их продукции.

Это не первый раз, когда губернатор возлагает ответственность за насилие в учебных заведениях на компьютерные игры. Аналогичное заявление он сделал после стрельбы в средней школе в штате Кентукки в январе 2018-го. Тогда погибло два человека, пострадали 19.

14 февраля в средней школе в штате Флорида Николас Круз расстрелял 17 человек. Его арестовали и предъявили обвинение в 17 преднамеренных убийствах. Он рассказал следователям, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.

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