Пять человек на снегоходах провалились под лед на Москве-реке

Пять человек провалились под лед на Москве-реке в районе Рублевской станции водоподготовки (Рублевский гидроузел), катаясь на снегоходах. Крики о помощи услышал сотрудник Росгвардии, который в это время обходил территорию своего поста. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщается на сайте спецслужбы. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Hue.

Троих мужчин удалось вытащить из воды при помощи веревки и спасательного круга. Их передали бригаде скорой помощи.

Hue отмечает, что одну девушку из числа отдыхавших затянуло глубоко под воду. Сейчас на месте работают спасатели.

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