Хоккеистам перед матчем Россия — США запретили рукопожатия

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане запретил рукопожатия игроков на хоккейном турнире. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

«Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене», — говорится в сообщении.

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Ранее Reuters писал, что общее количество заразившихся норовирусом на Играх составило 261 человек, 216 из которых уже выписаны.

16 февраля российские хоккеисты разгромили сборную Словении во втором матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 8:2. Сегодня, 17 февраля, команда «Олимпийских атлетов из России» сыграет со сборной США. Матч начнется в 15:10 мск.

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