Канадец обвинил в непопадании на Олимпиаду «российских мошенников»

Канадский конькобежец Уильям Даттон, не сумевший пройти отбор на Олимпиаду-2018, обвинил в этом российских спортсменов, пишет The New York Times.

Даттон раскритиковал национальную федерацию за то, что при составлении критериев отбора организация учитывала результаты не допущенных до соревнований россиян Павла Кулижникова и Артема Кузнецова.

«Мое отсутствие на Олимпиаде — это нечто странное. Мои упорные тренировки наконец-то начинали приносить плоды. И вот все это сведено на нет. У меня налажены очень хорошие отношения почти со всеми партнерами по команде, кроме одного человека — того самого, кого затронула эта ситуация. Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такое положение, продолжая ориентироваться на результаты, показанные российскими мошенниками», — сказал Даттон.

Кулижников и Кузнецов оказались в числе российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхан. 23-летний Кулижников — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Международный олимпийский комитет не объяснил, почему отечественный конькобежец не был допущен до Игр.

28-летний Даттон — участник Олимпиады в Сочи. Там он занял 14-е место на дистанции 500 метров и 26-е на дистанции 1000 метров.

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