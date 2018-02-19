Средство для эвтаназии нашли в собачьем корме

Средства, используемые при эвтаназии, обнаружили в собачьих консервах. Об этом сообщило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По его данным, в собачьей еде от компании The J.M. Smucker Company нашли пентобарбитал. Это вещество чаще всего используется в качестве успокаивающего, обезболивающего или для эвтаназии животных.

«Питомцы, которые едят корм с пентобарбиталом, могут испытывать сонливость, головокружение, волнение, потерю баланса, тошноту, нистагм (непроизвольные резкие движения глазами) и неспособность стоять. Потребление большого количества может вызвать кому и смерть», — говорится в заявлении управления.

Низкий уровень содержания вещества в кормах вряд ли будет представлять угрозу для здоровья животных, однако это все равно является нарушением закона, отмечают эксперты. Продукцию компании отзывают.

The J.M. Smucker провела собственное расследование произошедшего. По ее данным, причиной стал поставщик, использующий ингредиент на производственном объекте.

В январе сообщалось, что в Швейцарии регламентировали эвтаназию для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям. Тогда же правительство страны запретило варить живых омаров в кипящей воде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!