Российских военных заставили есть крахмал вместо тушенки

Следственный комитет России принял к производству уголовное дело о мошенничестве при поставках сухпайков для МВД, Росгвардии и Минобороны. Сумма ущерба оценивается более чем в 200 миллионов рублей. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии ведомства, поставщики индивидуальных рационов питания, в которые, в частности, входит гречневая каша с говядиной, тушеная говядина и паштет, осуществляли махинации, якобы заменяя мясо в консервах на более дешевые ингредиенты. Так, экспертиза обнаружила в банках ДНК курицы и картофельный крахмал, которых там не должно было быть. По версии следствия, массовая доля мяса составляла всего 4 процента вместо положенных 37 процентов.

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Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД осенью 2017 года после проверки продукции. Были арестованы учредитель «Барышского мясокомбината» и генеральный директор «Агросоюза "Любава"» Михаил Лакшин, исполнительный директор агросоюза Михаил Родников и гендиректор «Мценского мясокомбината» (входит в ГК «Агросоюз "Любава"») Дмитрий Атрощенко. Они подали ходатайства об освобождении, но им было отказано.

Адвокаты арестованных называют обвинения абсурдными и утверждают, что претензии к их клиентам связаны с переделом рынка поставок продовольствия силовым структурам. Об этом они написали в письме, направленном президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения отметили, что к другим поставщикам по тем же контрактам претензии со стороны следствия не высказывались, хотя в их консервах также были обнаружены посторонние ингредиенты.

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