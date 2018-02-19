Британский пенсионер отказался возвращаться с необитаемого острова

Пропавшего в Таиланде британского туриста нашли на небольшом необитаемом острове. Об этом сообщает Daily Express.

74-летний Майкл Смит, отдыхавший в провинции Чумпхон на юге Таиланда, исчез во вторник, 13 февраля. Его друзья утверждали, что он уплыл в море на байдарке и не вернулся. Береговая охрана, полиция и водолазы начали поиски пропавшего туриста.

Спустя несколько дней его обнаружили на пустынном острове Ко Чарахе, располагающемся в 11 километрах от берега. Пенсионер развесил одежду на ветках, соорудил из одеяла палатку и объявил, что намерен там заночевать.

«По его словам, он счастлив, и ему там удобно, — рассказал руководитель спасателей Ватчарин Сувипис (Watcharin Suwipis). — Он хотел спать на острове и был непреклонен».

С туриста взяли обещание, что он вернется утром, после чего оставили в покое. Пока не сообщается, сдержал ли он свое слово.

По словам Сувиписа, Ко Чарахе непригоден для жизни. «Обычно никто не осмеливается там остаться», — сказал он.

В 2009 году сообщалось, что бывший банкир из Великобритании Джефф Спайс бросил курить, проведя 24 дня на необитаемом острове. Он признался, что в одиночестве ему было очень скучно, и это помогло избавиться от вредной привычки.

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