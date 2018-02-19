Художник извинился за сожжение христианского храма на Масленицу

Художник Николай Полисский, который 17 февраля сжег арт-объект, напомнивший многим католический храм, попросил у христиан прощения. Он объяснил свои действия на своей странице в Facebook.

«Я получил в свой адрес ряд комментариев, в том числе от лиц духовенства, со словами о том, что в Никола-Ленивце произошло кощунственное действие. Считаю, что это какая-то ошибка», — заявил Полисский.

Художник подчеркнул, что в своем творчестве «решает проблемы архитектуры, искусства и с этой территории не собирался и не собирается в будущем выходить». «Вопросы политики, религии, национальностей и всякого рода разжигание конфликтов или оскорбления искренних чувств табуированы для деятельности художников в нашем парке», — подчеркнул он.

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По словам Полисского, в его работе не было ни одного культового символа. «Отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания», — добавил он.

«Сегодня прощеное воскресение, и я прошу у всех православных и не православных христиан простить меня Христа ради», — отметил художник.

Пресс-секретарь римско-католической архиепархии Божией матери в Москве Кирилл Горбунов заявил агентству «Москва», что религиозные чувства российских католиков были оскорблены сожжением арт-объекта. Он подчеркнул, что горящее здание похоже на cобор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской улице и на многие другие католические храмы.

18 февраля сообщалось, что сожжение 30-метрового здания из веток, похожего на католический храм, вызвало возмущение среди православных. В РПЦ выступили за проверку организаторов гуляний в арт-парке «Никола-Ленивец».

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