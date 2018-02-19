Секретная служба США отбила у китайцев ядерный чемоданчик Трампа

Сотрудник Секретной службы США устроил потасовку с китайским охранником во время визита в Китай президента Дональда Трампа в ноябре 2017 года. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел, когда сопровождаюший президента офицер с ядерным чемоданчиком попытался войти в зал для переговоров вслед за главой государства. Представитель принимающий стороны преградил ему путь. Глава аппарата белого дома Джон Келли не сумел урегулировать недопонимание, китайский офицер безопасности схватил его, после чего сотрудник Секретной службы повалил охранника на пол.

Издание уточняет, что ни один гражданин Китая даже не дотронулся до ядерного чемоданчика, не говоря о получении доступа к нему. Членов американской делегации попросили не разглашать данный инцидент.

Согласно инструкции, рядом с главой Белого дома постоянно находится специальный офицер, который хранит так называемый ядерный чемоданчик, в котором на карточке, схожей по размеру с кредитной, напечатаны «Золотые коды» для инициации ракетного ядерного удара.

В октябре 2017 года стало известно, что бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку, установленную в Овальном кабинете Белого дома на случай экстренных ситуаций, чтобы заказывать чай. Действующий лидер Дональд Трамп продолжил «традицию», однако он предпочитает Колу.

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