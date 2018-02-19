Гендиректор Roshen согласился сгноить липецкую фабрику Порошенко

Гендиректор аффилированной с президентом Украины компании Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что не согласится продать Липецкую фабрику в России меньше чем за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает «Левый берег». Он заявил, что готов сгноить предприятие, если никто ему столько не заплатит.

Москалевский отметил, что два года назад он оценивал фабрику в 200 миллионов долларов. Сейчас она, по сути, ничего не стоит, но продавать дешевле он ее все равно не будет.

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Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики Roshen была остановлена в апреле 2017-го, а консервация завершилась в июне того же года.

Основателем корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. Она производит более 350 наименований кондитерских изделий. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики.

После неудачных попыток продать свою долю в Roshen Порошенко в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.

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