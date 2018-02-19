Певица откровенным танцем вытеснила из кадра известного рэпера

Американская певица Тинаши выпустила клип на песню Faded Love. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

В записи трека принял участие популярный американский рэпер Future. Однако в клип, снятый в формате вертикального видео, он не попал.

Комментаторы отметили недооцененный талант Тинаши и поразились мастерству ее откровенных танцев. По мнению поклонников, она заслуживает премию «Грэмми», но жюри почему-то обходит артистку стороной.

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